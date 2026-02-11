Ação Policial

Investigado por mortes no Tarumã e na Compensa foi capturado na zona Sul da capital

Um homem identificado como Adiel da Silva e Silva, de 49 anos, foi preso nesta terça-feira (10/02), suspeito de matar dois rivais em Manaus. Na casa dele, a polícia aprendeu armas de fogo e uma bomba.

Adiel é apontado como suspeito das mortes de Silas Barbosa da Silva, de 42 anos, assassinado no dia 14 de julho de 2025, no bairro Tarumã, e de Márcio Nonato Alves, de 32 anos, morto em 31 de julho do mesmo ano, no bairro Compensa.

No caso de Márcio Nonato, a vítima foi atingida por pelo menos 15 tiros enquanto estava dentro de um carro com o filho de 4 anos. A criança não foi ferida.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no bairro Praça 14, zona Sul da capital. Durante as buscas na residência, os policiais apreenderam armas de fogo e localizaram um artefato explosivo.

Diante da situação, o Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), foi acionado para recolher o material e adotar os procedimentos de segurança.

Adiel vai responder por homicídio qualificado e permanece à disposição da Justiça.

