Criança foi atacada dentro de casa, na zona rural, e segue internada na capital

Um bebê de apenas 1 ano, identificado apenas como Davi, foi picado por uma cobra dentro da própria casa na zona rural de Maués, no interior do Amazonas. O caso ocorreu nesta terça-feira (10/02) e mobilizou equipes de saúde do município, que precisaram transferir a criança com urgência para Manaus devido à gravidade do quadro.

De acordo com informações repassadas pela família, a cobra atacou o menino na mão direita. Assim que perceberam a situação, os pais prestaram socorro imediato e levaram o filho para uma unidade hospitalar da cidade.

A transferência ocorreu em helicóptero, medida considerada essencial para agilizar o atendimento. Atualmente, Davi permanece internado em Manaus, onde recebe cuidados médicos especializados.

