Resgate

Animal ficou com a cabeça presa entre pilastras de concreto e foi salvo sem ferimentos pelo Corpo de Bombeiros

Manaus (AM) – Militares do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) resgataram, na noite de terça-feira (10/02), uma cadela que ficou com a cabeça presa na mureta de uma residência no bairro São José, zona Leste da capital. O animal permaneceu imobilizado por cerca de uma hora até a chegada da equipe.

Cadela ficou presa após se agitar com gato

Segundo a tutora, a professora Paula Suellen, 35 anos, a cadela Kira ficou agitada ao ver um gato e acabou prendendo a cabeça entre duas pilastras de concreto.

“Ela colocou a cabeça entre as colunas e não conseguiu mais sair. Tentamos ajudar por mais de uma hora, mas não deu certo. Então decidimos chamar o Corpo de Bombeiros”, relatou.

Bombeiros usaram ferramentas para cortar a estrutura

A guarnição utilizou marreta e esmerilhadeira para quebrar parte da coluna e cortar a ferragem da mureta. O trabalho foi feito com cuidado para evitar ferimentos no animal.

Resgate seguro

De acordo com o sargento Jorge Coelho, chefe da equipe, a prioridade foi proteger a cadela durante todo o procedimento.

“Tivemos que quebrar a coluna e cortar a ferragem com segurança. Conseguimos retirar o animal sem qualquer lesão e entregá-lo à tutora. Foi gratificante ver o alívio da família”, afirmou.

Atendimento rápido

Quatro militares e uma viatura participaram da ocorrência. A cadela foi resgatada sem ferimentos.

Em situações de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Leia mais:

VÍDEO: Filhote fica preso em grade em Manaus