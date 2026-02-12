Investimento

As obras contam com investimento de R$ 67,1 milhões, viabilizados por meio de emenda parlamentar do senador Eduardo Braga (MDB)

A Prefeitura de Manaus vai iniciar um novo pacote de obras de contenção de encostas em 13 áreas consideradas críticas na capital. O prefeito David Almeida e o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, assinaram nesta quinta-feira (12/02), a ordem de serviço que autoriza o começo das intervenções.

As obras contam com investimento de R$ 67,1 milhões, viabilizados por meio de emenda parlamentar do senador Eduardo Braga (MDB). Segundo a prefeitura, o objetivo é reduzir riscos geotécnicos, evitar deslizamentos e garantir mais segurança às famílias que vivem em áreas vulneráveis, especialmente durante o período chuvoso.

As intervenções incluem estabilização de taludes, contenção de processos erosivos e recuperação estrutural de encostas. De acordo com a Seminf, as 13 áreas foram definidas com base em mapeamento técnico e monitoramento contínuo das regiões com histórico de deslizamentos.

Uma das primeiras frentes de trabalho será executada na rua San Augustin, no bairro Nova Cidade. No local, equipes técnicas identificaram risco iminente e apontaram a necessidade urgente de estabilização do talude. A obra deve preservar residências próximas, proteger moradores e melhorar as condições de mobilidade urbana.

A prefeitura afirma que o pacote integra um cronograma permanente de prevenção em áreas de risco. Além de enfrentar os impactos das chuvas intensas, o município também pretende mitigar danos provocados pelo descarte irregular de lixo, prática que contribui para o agravamento da erosão e compromete a infraestrutura urbana.

Com as novas intervenções, a gestão municipal busca ampliar a política de prevenção de desastres e reforçar a proteção de centenas de famílias que vivem em regiões historicamente afetadas por deslizamentos na capital amazonense.