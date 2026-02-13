Motivo passional

O crime aconteceu no dia 5 de janeiro deste ano, no bairro Jorge Teixeira

Um atirador, de 39 anos,

colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), foi preso preventivamente por tentar matar um comerciante na zona Leste de Manaus. O crime aconteceu no dia 5 de janeiro deste ano, por volta das 8h30, na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito parou ao lado da vítima, que estacionava uma caminhonete branca em frente a uma academia, e atirou várias vezes. O comerciante foi atingido no tórax, nas pernas e na região da virilha. A filha dele, de 8 anos, estava no veículo mas não foi baleada porque o pai a protegeu no momento dos disparos.

Conforme o delegado Mauro Duarte, após o atentado, a vítima foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde ficou internada por 14 dias.

Inicialmente, o caso foi investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), mas depois foi encaminhado ao 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), após a confirmação de que o comerciante havia sobrevivido.

Veja vídeo:

Homem suspeito de tentar matar comerciante na zona leste de Manaus é preso pic.twitter.com/9N6UQAeVPx — Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 13, 2026

Duas linhas de investigação

Durante as diligências, dois homens foram apontados como suspeitos, com motivações diferentes.

O primeiro havia deixado o sistema prisional no dia 30 de dezembro de 2025, ao progredir do regime fechado para o semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica. Em 2023, o filho dele morreu em um acidente de trânsito envolvendo um veículo conduzido pela vítima. O caso foi arquivado pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM), que entendeu não haver responsabilidade criminal do comerciante.

O segundo suspeito teria motivação passional. A investigação aponta que a vítima manteve um relacionamento extraconjugal com a convivente dele entre novembro e dezembro de 2024. Cerca de 20 dias antes do crime, o investigado teria passado de motocicleta em frente à casa do comerciante, em atitude considerada intimidatória.

A Polícia Civil pediu mandados de busca e apreensão nas casas dos dois investigados, além da quebra de dados de geolocalização da tornozeleira eletrônica do primeiro suspeito. Na casa dele, foi apreendido um celular. Já na residência do segundo investigado, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm, munições, uma motocicleta Honda Bros 160, capacetes, um celular e outros objetos.

Exames de balística confirmaram que a arma apreendida foi a mesma usada no crime, após comparação com estojos e o projétil retirado do corpo da vítima.

Mesmo sem antecedentes criminais, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do CAC, que foi autorizada pela Vara de Garantias Penais. Ele nega ter atirado e disse que não sabia do relacionamento entre a companheira e o empresário.

O homem passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Leia mais

VÍDEO: Vereador de Borba quase morre afogado após barco bater em balsa no Rio Madeira

Manaus celebra 30 anos de Pokémon com evento gratuito