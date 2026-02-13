Susto

Breno Santana estava com outras três pessoas na embarcação; todos foram resgatados com vida

O vereador de Borba Breno Santana (PSDB), quase morreu afogado na manhã desta sexta-feira (13/02) após o barco em que estava bater em uma balsa no Rio Madeira, nas proximidades do município, no interior do Amazonas.

Segundo informações preliminares, o parlamentar estava com outras três pessoas quando a embarcação bateu em uma balsa. Com o impacto, todos foram arremessados na água e foram resgatados com a ajuda de pessoas que estavam nas proximidades.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Após o acidente, o vereador publicou um vídeo no Instagram agradecendo a Deus pelo livramento e as pessoas que o ajudaram. “Passando aqui para agradecer, né, a Deus, primeiramente, que sem Ele a gente não é nada. Agradeço a vida, né, que Ele me deu, e o livramento que Ele me proporcionou também. Foi um momento ali de muito desespero”, disse ele.

Veja o vídeo;

Vereador de Borba quase m0rre afogado após barco bater em balsa no Rio Madeira pic.twitter.com/VkbdnUqlBo — Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 13, 2026

Leia mais

Suspeitos de roubo no Musa são presos após tentarem vender câmera de turista na internet

Manaus sedia seminário nacional sobre segurança pública com a presença de autoridades