O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) ingressou com uma ação ordinária contra o Projeto de Lei que concede ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) o Titulo de Cidadão do Amazonas A proposta, de autoria da deputada estadual Débora Menezes, tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

De acordo com o presidente do PCdoB no Amazonas, Yann Evanovick, o filho de Jair Bolsonaro não Fez nada de relevante para o Amazonas. Portanto, é necessário barrar a homenagem.

“Entramos com ação na Justiça para barrar o projeto que concede o Titulo de Cidadão do Amazonas para Flávio Bolsonaro porque ele nunca fez nada para o Estado. Pelo contrário, é um inimigo declarado do Amazonas”, justificou o dirigente.

Ainda na avaliação do presidente do PCdoB no Amazonas, barrar a homenagem é uma demonstração de “legalidade”. “Não se trata de disputa partidária. Trata-se de legalidade. A Resolução Legislativa n°71/1977 é clara ao explicar que a honraria exige serviços relevantes prestados ao Amazonas e conduta ilibada comprovada. Não aceitaremos a banalização das homenagens públicas. Lei se cumpre. E honra se conquista com serviço real ao Amazonas”, enfatizou Evanovick ao ressaltar que os deputados da Aleam precisam se debruçar sobre aquilo que é mais importante para a vida das pessoas.

O presidente também relembrou falas de Flávio Bolsonaro desmerecendo o Polo Industrial de Manaus (PIM). “Por conta dessas falas, o PCdoB sempre vai entrar com ação e se manifestar contra qualquer tentativa de homenagem que não corresponda aos critérios de relevância para o Amazonas.

Para ele, a homenagem deve ser presetada a quem possui conduta ilibada e prova prestação de serviço direto ao estado.