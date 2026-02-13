Relações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou hoje (13) que visitará a Venezuela, embora não tenha especificado a data.

“Visitarei a Venezuela”, disse o republicano ao responder a uma pergunta de um jornalista na Casa Branca. Depois, ele acrescentou a respeito da data: “Ainda não decidimos”.

Trump ordenou uma operação militar na Venezuela em 3 de janeiro que terminou com a captura do ditador Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores. Foi a intervenção mais grave na região desde a remoção de Manuel Noriega do Panamá em 1989.

O presidente afirmou ainda que as relações dos Estados Unidos com a Venezuela são “muito boas” e que reconhece Delcy Rodríguez como a governante oficial. “Temos um relacionamento muito bom com a presidente da Venezuela”, disse ele a jornalistas.

Questionado se reconheceria Rodríguez como a governante oficial, ?Trump respondeu: “Sim, ?já fizemos isso”. “Eu diria que a relação que temos agora com a Venezuela é nota 10”, acrescentou ?o presidente norte-americano.

(*) Com informações da Folha Press