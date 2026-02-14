Maratona

Após a agenda em Pernambuco, o petista segue para Salvador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcou presença no tradicional bloco Galo da Madrugada, no Recife, na manhã deste sábado (14). Além de Lula, também estão presentes outras autoridades, como a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), o prefeito João Campos (PSB) e sua noiva, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP).

A capital pernambucana é a primeira parada da maratona de Carnaval do presidente neste ano. Após a agenda em Pernambuco, o petista segue para Salvador, onde acompanha, também no sábado, a folia soteropolitana no circuito Campo Grande, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), no camarote do estado.

No domingo (15), Lula tem compromissos no Rio de Janeiro. Antes de continuar com a programação carnavalesca, o presidente participa, às 14h, da cerimônia de inauguração do CER (Centro de Emergência Regional) do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

À noite, o presidente acompanha os desfiles das escolas de samba no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, que começam às 21h45.

Lula volta para Brasília apenas na segunda-feira (16). O Carnaval do petista encerra mais cedo, já que a comitiva presidencial embarca, na terça-feira (17) de manhã, para uma viagem internacional à Índia e à Coreia do Sul, que ocorrerá entre 18 a 24 de fevereiro.

(*) Com informações de Duda Cambraia, da CNN