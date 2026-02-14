Violência

O brasileiro Marcos Marques-Leal, 57, é suspeito de ter matado a ex-mulher, Adriana Barbosa, 46, a facadas na noite de quinta-feira (12) em Farmingville, na região de Long Island, em Nova York. Ele também se esfaqueou após o crime, segundo a polícia.

Agentes foram chamados para atender a uma ocorrência de violência doméstica por volta das 20h15, em uma casa na Granny Road, de acordo com a polícia do Condado de Suffolk. “Ao chegar, os policiais encontraram Adriana Barbosa com ferimentos de faca”, informou o comunicado oficial.

Ela foi levada ao Hospital Universitário de Stony Brook, onde morreu. Um adolescente que estava na residência também ficou ferido. Segundo a polícia, “ele sofreu um corte na mão” e foi encaminhado ao hospital, mas não corre risco de morte.

Marcos foi encontrado na casa com ferimentos graves que, de acordo com o comunicado, parecem ter sido provocados por ele mesmo após o ataque. Ele também foi socorrido e permanece hospitalizado.

A polícia informou que ele foi acusado de homicídio em segundo grau, além de desacato à Justiça e de colocar em risco o bem-estar de um menor. A motivação do crime não foi divulgada, e o caso segue sob investigação.

As autoridades policiais não informaram se ele já constituiu defesa.

(*) Com informações da Folha Press