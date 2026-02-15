Desvio

Apresentação da escola de samba levanta questionamentos sobre possível propaganda eleitoral antecipada, já que Lula é pré-candidato à reeleição

A participação da primeira-dama Rosangela da Silva, conhecida como Janja, no desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageia Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo (15), gerou divergências entre aliados do presidente. A apuração é de Pedro Venceslau, ao Agora CNN.

Segundo Venceslau, o presidente Lula foi desaconselhado a participar diretamente do desfile. Por isso, a decisão foi que ele assistisse à apresentação de um camarote no Sambódromo do Rio de Janeiro.

“A participação do presidente Lula foi cogitada inicialmente, ele gostaria de desfilar, mas, foi desaconselhado, primeiro pelo Sidônio Palmeira, que é o responsável pela comunicação, e depois pela AGU (Advocacia-Geral da União), então decidiu assistir no camarote”, relatou o analista.

No entanto, Janja decidiu desfilar no bloco “Amigos do Lula”, o que causou desconforto em uma ala do Palácio do Planalto. Para alguns assessores, teria sido mais prudente que ela também permanecesse no camarote.

“Primeiro, ela acaba conectando diretamente o presidente ao desfile do ponto de vista jurídico, caso acontecer algum desvio do ponto de vista ao eleitoral. E, segundo, a escola de samba é uma forte candidata a ser rebaixada […] O presidente Lula poderia ficar com a fama de pé frio”, avisou Pedro Venceslau.

Possíveis implicações eleitorais e jurídicas

A apresentação da escola de samba levanta questionamentos sobre possível propaganda eleitoral antecipada, já que Lula é pré-candidato à reeleição. O clipe do samba-enredo da Acadêmicos de Niterói tem sido comparado a um jingle de campanha e está sendo amplamente divulgado por apoiadores do PT nas redes sociais.

Outro fator que preocupa aliados é o histórico das escolas recém-promovidas ao grupo especial. A Acadêmicos de Niterói, que subiu do grupo de acesso, é considerada forte candidata ao rebaixamento, como ocorre frequentemente com escolas que não possuem a mesma estrutura e recursos das agremiações tradicionais.

O artigo 36 da Lei de Eleições estabelece que não configuram propaganda eleitoral antecipada menções a pretensas candidaturas ou exaltações de qualidades pessoais de pré-candidatos, desde que não envolvam pedido explícito de voto. Após o desfile, caberá à Justiça Eleitoral analisar se houve alguma transgressão legal, especialmente considerando elementos como referências ao número 13, que aparece no samba-enredo.

“O fato é que o presidente Lula está em pré-campanha há muito tempo, e aqui no Brasil, a pré-campanha é uma zona cinzenta”, afirmou Pedro Venceslau, acrescentando: “Quando a campanha começa de fato, daí a justiça eleitoral marca em cima. Mas, o longo período de pré-campanha é marcado por uma certa liberdade e o presidente Lula tem feito de efeitos oficiais verdadeiros palanques”.

(*) Com informações da CNN Brasil