Forças militares dos Estados Unidos interceptaram e abordaram um petroleiro ligado à Venezuela no Oceano Índico, segundo o Pentágono.

O Veronica III, que navega sob bandeira panamenha, conforme o Departamento do Tesouro, é o mais recente petroleiro que os EUA afirmam ter como alvo por desafiar a quarentena imposta pelo presidente americano Donald Trump, medida destinada a pressionar a Venezuela, informou o Comando Sul dos EUA em um comunicado à imprensa.

Desde a deposição do ditador venezuelano Nicolás Maduro, em janeiro, Trump tem afirmado que os EUA controlarão o petróleo venezuelano. Em janeiro, ele assinou uma ordem executiva que autorizou o uso da força contra narcoterroristas e ordenou o bloqueio de petroleiros que entram e saem do país.

A Venezuela, que enfrenta sanções dos EUA sobre seu petróleo, tem se baseado em uma frota clandestina de petroleiros com bandeiras falsas para contrabandear petróleo bruto para as cadeias de suprimentos globais.

Os Estados Unidos rastrearam a embarcação do Caribe até o Oceano Índico, “diminuíram a distância e a interceptaram. Nenhuma outra nação tem o alcance, a resistência ou a vontade de fazer isso”, escreveu o Departamento de Defesa em seu comunicado.

É a segunda vez em duas semanas que os EUA afirmam ter perseguido um petroleiro com bandeira do Panamá do Caribe até o Oceano Índico, após as forças americanas abordarem o Aquila II em 9 de fevereiro.

“O único petróleo que sairá da Venezuela será aquele que for coordenado de forma adequada e legal”, afirmou o Comando Sul em seu comunicado à imprensa divulgado neste domingo (15).

Com informações da CNN Brasil