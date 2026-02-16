Carnaval

Artista surgiu como “Davilene” em bloco tradicional de Parintins

O levantador de toadas do Boi Garantido, David Assayag, chamou atenção ao surgir vestido de odalisca durante o Carnailha, no município de Parintins, no interior do Amazonas, neste domingo (15/02).

David participou do Bloco Chitara da Chapada, uma das agremiações mais tradicionais do carnaval parintinense. O que mais chamou atenção foi a fantasia escolhida e : ele apareceu caracterizado como uma odalisca e batizou a personagem, em tom bem-humorado, de “Davilene”.

Durante o desfile, ao lado de integrantes dos bois Garantido e Caprichoso, o cantor dançou, interagiu com o público e posou para fotos com foliões. Uma mulher também vestida de odalisca o acompanhava.

Veja vídeo da fantasia:

David Assayag aparece vestido de odalisca e vira destaque no Carnaval de Parintins pic.twitter.com/Bf9uYcmCXm — Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 16, 2026

Leia mais

Abono salarial começa a ser pago nesta segunda para nascidos em janeiro

O Agente Secreto vence Spirit Award como melhor filme internacional