Parintins

A Prefeitura de Parintins realizou alinhamento estratégico para a realização do Carnailha e Carnaboi 2026. Os focos foram a segurança pública, organização estrutural e logística operacional do evento, A festa reuniu um público estimado superior a 40 mil pessoas ao longo de toda a programação.



As reuniões para a organização do evento contaram com as participações integradas de órgãos municipais e estaduais, entre eles Polícia Militar do Amazonas, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Ministério Público e Conselho Tutelar, consolidando um plano de atuação conjunta que garantiu a ordem pública, a tranquilidade e o sucesso do evento.



O prefeito de Parintins, Mateus Assayag, destacou que o planejamento antecipado foi fundamental para assegurar o êxito do evento. “Um grande evento que reuniu mais de quarenta mil pessoas, precisa de planejamento. O carnailha não envolve apenas entretenimentos, mas também a geração de emprego e renda”, destacou.



Além do comercio informal, a festa movimentou o setor hoteleiro, embarcações, o aeroporto e o setor de de logística da cidade, movimentando cerca de R$ 7 milhões de reais no total.

Foto: Divulgação





Além do eixo segurança, o planejamento abrange a estrutura física do Circuito Carnailha, incluindo montagem de camarotes, arquibancadas, ordenamento das barracas e praças de alimentação, bem como o plano de mobilidade urbana coordenado pelo município.



A Polícia Militar do Amazonas, por meio do 11º Batalhão da PM em Parintins, empregou efetivo ampliado durante os três dias de programação. Segundo o comandante do 11º BPM, Major Bulbol, 108 policiais militares foram mobilizados para o evento, com média de 50 policiais por noite, além do emprego de seis viaturas e três motocicletas.



A Guarda Municipal de Parintins atuou com 40 agentes e concentrou as atividades na área interna do circuito, incluindo entradas de arquibancadas e camarotes.

A festa

O Circuito Carnailha deu início, no domingo de Carnaval, com o desfile dos Blocos Irreverentes, a noite foi marcada pelo humor e descontração dos foliões, que usam a criatividade para a fantasia, com muito humor, sátira, diversidade, luxo e forte representatividade cultural. A festa reafirma Parintins como palco do Carnaval mais popular do Norte do Brasil.



Sete blocos disputaram a Chave Irreverente — Invasão na Folia, Os Belezuras, As Tiazinhas, Pantera Cor de Rosa, Lagarto Salgado, Chitara da Chapada e Os Piratas — levando à avenida enredos que misturaram crítica social, homenagens, diversidade LGBTQIAPN+, tradição cultural e irreverência popular.



A segunda noite foi a vez dos Blocos da Chave Especial: Composta por blocos que apresentam enredos mais estruturados, alegorias e uma fantasia mais elaborada, mantendo a disputa entre os principais grupos da ilha.



O Carnaboi: É a noite final, onde os blocos dão lugar aos bois Caprichoso e Garantido, que cantam suas toadas em ritmo de carnaval.



O prefeito Mateus Assayag destacou o sucesso da festa e celebrou a geração de emprego e renda impulsionada pelo evento. A vice-prefeita Vanessa Gonçalves também participou dos desfiles, reforçando o apoio institucional à festa que o Carnailha segue crescendo e fortalecendo a cultura e a economia criativa de Parintins.

Por Ari Motta