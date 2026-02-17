Audiência de custódia

Marlisson tem extensa ficha criminal e se apresentou com documentos falsos

Marlisson Lopes Morais, chefe do CV (Comando Vermelho) em Juazeiro do Norte (CE) foi preso na última sexta-feira ao dar entrada em um hospital com pedra nos rins.

Foragido, Marlisson se apresentou com documentos falsos no Hospital Regional do Cariri. Aos 30 anos, ele tem extensa ficha criminal, que inclui crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, ameaça, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menor, segundo a polícia cearense.

Mandado de prisão preventiva foi cumprido ainda no hospital. Marlisson também foi autuado em flagrante por falsidade ideológica.

Conforme decisão judicial, o chefe do CV foi internado “para tratamento de grave enfermidade”. A audiência de custódia precisou ser adiada até que ele receba alta e tenha condições de se apresentar à Justiça.

(*) Com informações de agências