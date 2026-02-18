Investigação

Crime ocorreu em Ipaporanga; menor e jovem de 19 anos foram apreendidos e presos.

Ipaporanga (CE) – A Polícia Civil investiga a participação de um adolescente de 16 anos no assassinato da própria madrasta, Sara da Silva Marques, de 36 anos. O crime ocorreu na madrugada de 7 de fevereiro, no Centro do município.

Além do menor, Antônio Denilson Pereira, de 19 anos, também foi preso suspeito de envolvimento no homicídio. Imagens de câmeras de segurança registraram os dois caminhando ao lado da vítima pela Rua Aleixo Vieira pouco antes do crime.

Suspeitos alegam ameaça de facção

Em depoimento, os investigados afirmaram que receberam ordem de um integrante de facção criminosa para matar Sara. Segundo eles, caso não cumprissem a determinação, seriam executados. Até o momento, a polícia não confirmou a participação de terceiros nem esclareceu a motivação do crime.

De acordo com as apurações, os três teriam se encontrado em um bar onde a vítima trabalhava e consumido bebida alcoólica antes do ocorrido.

Violência e ocultação do corpo

Conforme a investigação, Sara foi agredida com socos e pauladas na cabeça e morreu ainda no local. Em seguida, o corpo foi arrastado até uma área de matagal próxima e coberto com folhas. Moradores encontraram a vítima horas depois.

O adolescente declarou que desferiu apenas socos, enquanto Denilson teria atingido a vítima com pedaços de madeira. Ambos negam integrar organização criminosa.

Prisões e histórico dos envolvidos

O menor cumpre medida socioeducativa por envolvimento em outro homicídio registrado em março de 2025. Ele permanecia durante a semana em um centro socioeducativo em Crateús e passava os fins de semana com a família em Ipaporanga. O crime ocorreu justamente em um domingo.

Ele foi apreendido na segunda-feira (8), quando retornava à unidade. Já Denilson foi capturado no dia 9, em uma área de mata. A Justiça converteu a prisão em preventiva, e ele responderá por homicídio qualificado e corrupção de menores.

O caso segue sob investigação para esclarecer a real motivação do assassinato e a possível participação de outras pessoas.

*Com informações do Meio News

Leia mais:

Homem é preso por tentar matar integrante de facção rival em Manaus