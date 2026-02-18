Quaresma

Início da Quaresma marca 40 dias de reflexão, abstinência de carne e preparação para a Páscoa

A Quarta-feira de Cinzas marca o fim do Carnaval e o início da Quaresma, período de 40 dias de preparação para a Páscoa, que em 2026 ocorre em 3 de abril. Durante essa fase, os fiéis voltam-se à reflexão sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Neste primeiro dia, é costume praticar jejum e abstinência de carne.

Pode comer carne na Quarta-feira de Cinzas?

Na tradição católica, os devotos costumam evitar carne vermelha neste dia. Além disso, durante todas as sextas-feiras da Quaresma, a carne é retirada do cardápio, dando destaque aos frutos-do-mar.

Assim, a alimentação se torna um ato de devoção e penitência, reforçando a reflexão espiritual do período.

Quaresma e religiões que a praticam

A Quaresma é observada por católicos, anglicanos, luteranos e fiéis da Igreja Ortodoxa. Além disso, devido ao sincretismo religioso, algumas tradições de matriz africana também incorporam práticas semelhantes de jejum e penitência.

Quarta-feira de Cinzas é feriado?

Não. A data não é feriado nacional, sendo ponto facultativo em todo o Brasil. Isso significa que a dispensa do trabalho depende de acordos entre empresas e funcionários ou decretos estaduais e municipais.

Na prática:

Bancos e repartições públicas retomam o expediente à tarde.

Comércio e indústria seguem convenções coletivas próprias.

Significado da Quaresma

O termo Quaresma vem do latim “quadragesima dies”, que significa “quadragésimo dia”. A tradição associa o período a 40 dias de eventos bíblicos, como:

O jejum de Jesus Cristo no deserto.

O dilúvio da Arca de Noé.

Moisés no Monte Sinai.

A peregrinação do povo de Israel no deserto.

Assim, os 40 dias simbolizam preparação, reflexão e conversão espiritual.

Jejum, oração e caridade

Durante a Quaresma, os cristãos praticam jejum, oração e atos de caridade, com foco na reflexão e no crescimento espiritual. Além disso, é comum participar de missas e ritos de penitência, reforçando o vínculo com a fé.

Os ministros da Igreja usam vestes roxas, cor que simboliza tristeza e dor. Durante as celebrações, os fiéis recebem cinzas na testa, que permanecem até o anoitecer.

O gesto tem origem bíblica: as pessoas jogavam cinzas sobre suas cabeças como sinal de arrependimento e humildade.

História da Quaresma

A Quaresma surgiu por volta do ano 350, cerca de 200 anos após o nascimento de Jesus. Inicialmente, a preparação para a Páscoa durava três dias de oração e jejum. Com o tempo, a Igreja estendeu o período para 40 dias, consolidando a tradição que conhecemos hoje.

(*) Com informações do O Globo

