Rede pública contabilizou mais de 55 mil atendimentos entre os dias 12 e 17 de fevereiro.

Manaus (AM) – O Carnaval em Manaus registrou 537 acidentes de trânsito entre os dias 12 e 17 de fevereiro, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Do total de ocorrências, 342 envolveram motocicletas, 24 carros e 14 atropelamentos. Outros 157 casos foram relacionados a diferentes tipos de situações no trânsito.

Mais de 55 mil atendimentos na rede pública

Durante o período carnavalesco, a rede estadual de urgência e emergência realizou 55.367 atendimentos na capital. As 25 unidades funcionaram 24 horas por dia para garantir assistência à população.

A secretária de Saúde, Nayara Maksoud, acompanhou o funcionamento das unidades e destacou o reforço nas equipes para dar suporte à demanda.

Posto médico atendeu foliões no Sambódromo

Além dos atendimentos nas unidades hospitalares, a SES-AM instalou um posto médico no Sambódromo para atender o público dos desfiles e da Banda do Galo de Manaus.

Entre os dias 12 e 17 de fevereiro, foram realizados 39 atendimentos no local. A estrutura contou com médicos, enfermeiros e técnicos, além de leito de observação e equipamentos para estabilização de pacientes.

O serviço será retomado nos dias 20 e 21, durante o Carnaboi.

