Rodovia

Durante mais uma expedição pela BR-319, o presidente da Frente Parlamentar de Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual João Luiz, lançou um abaixo-assinado em defesa da repavimentação da rodovia federal, que completa 50 anos em março e está abandonada pelo poder público há décadas.



Pessoas de todo o Brasil podem assinar o documento de maneira digital, por meio do endereço eletrônico www.juntospelabr319.com.br, ou presencialmente, como ocorreu durante a expedição ao longo da rodovia.



“Vamos levar o abaixo-assinado aos moradores e às comunidades do entorno da BR-319 para que consigamos o máximo de assinaturas e, assim, possamos entregar o documento ao Governo Federal, demonstrando o anseio da população do Amazonas e de todo o Brasil pela revitalização dessa importante rodovia”, destacou o deputado.



Segundo o parlamentar, a meta é alcançar mais de um milhão de assinaturas, não apenas de amazonenses, mas de todos que defendem a revitalização da estrada e o crescimento do Estado.

“Vamos mobilizar as pessoas para lutar pelos direitos constitucionais garantidos por lei, como o direito de ir e vir. Vivemos isolados do restante do país, e isso não pode continuar. Sou defensor do direito das pessoas que moram no Amazonas”, afirmou.



Morador da rodovia federal há mais de três décadas, o aposentado Otávio Pereira de Oliveira, de 73 anos, foi um dos primeiros a assinar o abaixo-assinado. Ele ressaltou que a atuação do parlamentar em defesa da BR-319 é contínua e respeitada pelas comunidades locais.



“Vamos mobilizar as pessoas que moram ao longo desta rodovia para assinarem este documento, que fará pressão para que parlamentares de todo o Brasil também lutem pelo nosso direito de ter a estrada revitalizada. O deputado é um guerreiro que briga por nossos direitos e tem o nosso respeito”, declarou.

O ex-vereador de Humaitá, Alexandre Perote, afirmou que o abaixo-assinado vai demonstrar ao poder público o quanto os amazonenses e pessoas de todo o Brasil desejam ver a rodovia repavimentada, garantindo o direito de ir e vir.



“O abaixo-assinado é mais um canal para mostrar ao Governo Federal que todo brasileiro deseja ver a BR-319 revitalizada. O deputado João Luiz defende essa causa e é nossa voz no Parlamento”, ressaltou.



Expedições pela rodovia

Expedições realizadas pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos), juntamente com especialistas em meio ambiente, apontaram que é possível revitalizar a BR-319 sem causar impactos ambientais significativos à floresta amazônica. O trabalho resultou, inclusive, na publicação de um artigo na revista científica Gestão e Conhecimento.



O artigo, com 21 páginas, descreve os principais desafios enfrentados na BR-319 e propõe soluções técnicas para a repavimentação da rodovia, com base em análises elaboradas por especialistas da área.



Sobre a BR-319

Conhecida como Rodovia Álvaro Maia, a BR-319 possui aproximadamente 885 quilômetros de extensão, ligando Manaus (AM) a Porto Velho (RO). É a única ligação terrestre do Amazonas com o restante do país.

A estrada tem importância estratégica para a integração nacional, facilitando o transporte de pessoas e cargas entre a Região Norte e outras regiões do Brasil. No entanto, sua repavimentação e manutenção continuam sendo temas de intenso debate, principalmente em razão dos potenciais impactos ambientais na região amazônica.

(*) Com informações da assessoria