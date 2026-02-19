Foragido

Artista estava na lista vermelha do Ministério da Justiça com condenação de quase 33 anos

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (19), o influenciador digital, cantor e apresentador de TV Francisco Gleiton Martins de Oliveira, de 44 anos, conhecido como Cleytton Rasec.

A prisão ocorreu no município de Itacoatiara, a 271 km de Manaus. O nome do artista integrava a “lista vermelha” do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que relaciona os criminosos mais procurados em todo o território nacional.

Condenação e crimes

Cleytton Rasec possuía uma condenação de 32 anos e 11 meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável.

Além disso, respondia a investigações por produção, armazenamento e compartilhamento de material com imagens de abuso sexual infantil.

O mandado de prisão, emitido em 8 de outubro de 2025, já contava com sentença transitada em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso.

Segundo o delegado Lázaro Mendes, a captura ocorreu após denúncias de que o foragido estava abrigado em uma comunidade da região.

Os agentes encontraram o influenciador na zona rural de Itacoatiara. Durante a abordagem, ele não apresentou resistência.

Na sequência, a polícia o conduziu à delegacia local, onde aguarda definições judiciais. A previsão é que as autoridades o transfiram nos próximos dias para uma unidade prisional do município.

Trajetória pública

Mais conhecido em Boa Vista (RR), Cleytton Rasec comandava um programa policial em uma emissora de televisão da cidade.

Nas redes sociais, acumulava cerca de 30 mil seguidores. Por meio desses perfis, divulgava suas apresentações como cantor de forró e publicava conteúdos do cotidiano.

Em junho de 2025, lançou um trabalho musical com quatro canções, intitulado “Agora É Tarde e Não Tem Jeito”.

Ao ser conduzido à delegacia, o apresentador negou as acusações. O caso segue sob monitoramento das autoridades responsáveis.

