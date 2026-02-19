Crueldade

O crime foi descoberto pela mãe da vítima, após ela encontrar um vídeo no celular do suspeito que comprovava o ato criminoso

Um homem, que não teve o nome divulgado para preservar a identidade da vítima, foi preso suspeito de estuprar e filmar abuso de um bebê de um ano de idade, no município de Itapiranga, no interior do Amazonas.

O crime foi descoberto pela mãe da vítima, após ela encontrar um vídeo no celular do suspeito que comprovava o ato criminoso.

O homem morava na mesma residência que a vítima e vivia em união estável com um parente dela. A Polícia Civil recebeu a denúncia no domingo (15/02) e, na terça-feira (17/02), o autor foi localizado na zona leste de Manaus, onde foi cumprida a prisão preventiva em nome dele.

