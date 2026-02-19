Manaós Tech for Kids

Lucas de Abreu Rocha lança “O Último Rugido” e promove sessão de autógrafos em Manaus

O lançamento do livro “O Último Rugido”, de Lucas de Abreu Rocha, está marcado para o dia 26 de fevereiro na escola Manaós Tech for Kids e contará com sessão de autógrafos.

Com apenas 12 anos, Lucas, apaixonado pelo período mesozoico, criou um game premiado chamado “O Último Rugido”, que reconta a história da extinção dos dinossauros. Agora, o jovem transforma sua história em um livro infantojuvenil.

“Tudo aconteceu quando eu e meus amigos tivemos a ideia de fazer um jogo para a Mostra Tecnológica da escola Manaós Tech. Daí, depois de um tempo, meu pai e eu achamos que seria legal transformar essa ideia em um livro e o nome veio porque tinha a ver com dinossauro e eu achei legal”, explica Lucas.

O lançamento ocorrerá às 16h30, na Rua Wilson de Castro, 36A, Conjunto Eldorado, Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus.

Enredo: Dinossauros e humanos em sociedades paralelas

Lucas detalha que a história do livro vai além da versão do jogo, invertendo a narrativa tradicional da extinção dos dinossauros.

“No jogo, um humano viaja no tempo até a Era Mesozoica, porém, ao chegar na terra dos dinossauros, esse humano se transforma em um dinossauro. Só que aí ele encontra algo meio inesperado: Os dinossauros vivem numa sociedade super evoluída e, assim como a gente (humanos), eles estão destruindo o meio ambiente deles simplesmente por ganância. Já no livro, a história fica ainda mais emocionante e com mais detalhes”, conta Lucas.

O personagem principal, Théo, é uma homenagem ao irmão caçula de 7 anos do autor. Lucas mantém o suspense sobre o final, destacando que o livro explora mais profundamente os dilemas sociais e pessoais da sociedade mesozoica.

“No jogo, existe a ação e o objetivo direto de salvar natureza ‘dinossaurica’. Só que no livro, a gente conseguiu aprofundar as personalidades dos personagens, explorar melhor os dilemas da sociedade mesozoica e trazer um final surpreendente que vocês não vão saber”, revela Lucas.

Foto: Divulgação

Inspiração e mensagem ambiental

O objetivo de Lucas com o livro e o jogo é conscientizar sobre a urgência de proteger o planeta.

“O meu objetivo é fazer com que as pessoas percebam que temos que cuidar do nosso planeta pra gente sobreviver porque senão, vamos ser extintos que nem os dinossauros. E olha que nós estamos na Terra há pouco tempo”, assimila o pequeno autor.

O game “O Último Rugido” foi o grande vencedor da Mostra Tecnológica Manaós Tech 2024, conquistando prêmios em Inovação e Criatividade, Qualidade Técnica e Execução e Voto Popular.

Curiosidade: criatividade que inspira

Denis Rocha, pai de Lucas, conta que a ideia do livro surgiu espontaneamente.

“O Lucas sempre foi uma criança muito observadora, criativa e esse interesse por ficção científica vem muito da curiosidade nata dele. O que mais nos chama atenção no desenvolvimento dele é essa capacidade de criar novos mundos. Além disso, a disciplina que ele tem de sempre ler algum livro antes de dormir, acredito que mudou muito a maneira como ele entende o mundo”, explica.

O pai também destaca a importância da tecnologia no aprendizado do filho:

“Ver como ele usa a tecnologia como ferramenta de criação e não apenas de um consumo passivo é algo que nos orgulha muito. Além disso, tanto a leitura quanto o aprendizado no curso de Desenvolvimento de Games da escola Manaós Tech, ajudaram muito na cognição dele”, completa Denis Rocha.

Incentivo à leitura e à criatividade

Denis ressalta que o lançamento visa inspirar outras crianças a criar e ler:

“Ele (Lucas) é um garoto que gosta muito de ler e, se o livro dele chegar a outras pessoas e puder inspirar outras crianças a lerem e a escreverem, também ficaremos muito felizes. A nossa maior satisfação já foi alcançada, que foi ver o entusiasmo dele ao concluir o projeto do livro e de ver o brilho nos olhos dele com essa obra pronta”, finaliza.

Manaós Tech celebra o talento dos alunos

Glauco Aguiar, CEO da Manaós Tech for Kids, reforça o valor do aprendizado e da metodologia da escola:

“Estamos muito contentes com a celebração do livro e do game idealizados pelo Lucas. Vimos o quanto ele e os colegas se empenharam durante o projeto apresentado na nossa Mostra Tecnológica. Para nós, da Manaós Tech, é maravilhoso ver nossos alunos brilhando e assumirem o papel de protagonistas da própria história, sempre em busca de soluções para problemáticas como a da crise climática que vivenciamos. Isso nos enche de orgulho e de esperança”, declara.

Foto: Divulgação

Leia mais: