O ator Eric Dane, que morreu aos 53 anos na última quinta-feira (19), deixou uma entrevista gravada para ser lançada postumamente na Netflix.
No episódio de Famous Last Words, ele se despediu da família, falou sobre a luta contra a ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica) e relatou problemas com vícios.
“Lute com todas as suas forças e com dignidade. Quando você enfrentar desafios, de saúde ou de qualquer outra natureza, lute. Nunca desista. Lute até o seu último suspiro. Esta doença está lentamente consumindo meu corpo, mas jamais consumirá meu espírito”, disse em trecho da entrevista.
Eric Dane ainda se declarou à esposa, Rebecca Gayheart:
“Quando alguém assistir a isto, jamais terei me apaixonado por outra mulher tão profundamente quanto me apaixonei por Rebecca”.
Ele também deixou palavras emocionadas às duas filhas, Billie e Georgia.
Doença degenerativa
Em abril do ano passado, Dane revelou à revista People que foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que afeta o sistema nervoso e causa paralisia motora. “ELA é uma doença terrível”, disse na época.
Com o avanço da condição, o paciente perde gradualmente a capacidade de falar, se alimentar, caminhar e respirar de forma independente. Não há cura, mas existem medicamentos que podem retardar a progressão da doença.
A ex-mulher do ator explicou que os cuidados são divididos em 21 turnos diários. Quando há falhas na escala, ela assume parte das horas. Em entrevista à The Cut, contou que precisou recorrer a amigos de Dane para preencher um turno de 12 horas que não conseguiu cobrir.
