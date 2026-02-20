Procurado

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou a imagem de Pedro José da Silva Gama, de 42 anos, procurado pelo crime de homicídio com dolo eventual, em decorrência do naufrágio da lancha Lima de Abreu XV, da qual era comandante. O acidente ocorreu em 13 de fevereiro de 2026, quando a embarcação seguia de Manaus para Nova Olinda do Norte, a 135 quilômetros da capital.

Detalhes do acidente

Segundo o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Ricardo Cunha, “durante as oitivas, testemunhas relataram que o condutor navegava em alta velocidade, deixando homens, mulheres e crianças à deriva por um longo período”.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), 71 pessoas foram resgatadas sem ferimentos graves, três morreram e cinco permanecem desaparecidas.

Mandado de prisão e investigação

O pedido de prisão preventiva foi formulado pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM), com mandado expedido em 19 de fevereiro, tornando Pedro Gama foragido da Justiça.

Como ajudar

A PC-AM solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Pedro Gama seja repassada pelos seguintes canais:

(92) 98118-9535 – Disque-denúncia DEHS

197 ou (92) 3667-7575 – Polícia Civil do Amazonas

181 – Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

A identidade do informante será mantida em absoluto sigilo.

