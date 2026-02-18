Acidente

O naufrágio no Encontro das Águas deixou três mortos e cinco pessoas seguem desaparecidas

O comandante da lancha Lima de Abreu XV, Pedro José da Silva Gama, de 43 anos, está foragido após a Justiça do Amazonas decretar a prisão preventiva dele pelo naufrágio que deixou três mortos e cinco desaparecidos, em Manaus.

A embarcação afundou na sexta-feira (13/02), na região do Encontro das Águas, depois de sair da capital com destino a Nova Olinda do Norte no interior do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, 71 foram resgatadas sem ferimentos graves.

Entre as vítimas está o cantor gospel Fernando Grandez, de 39 anos. Com a confirmação da morte dele, o número de mortos chegou a três. Outras cinco pessoas continuam desaparecidas.

Prisão preventiva

A juíza Eliane Gurgel do Amaral Pinto decretou a prisão preventiva do comandante no sábado (14/02). A decisão tem como objetivo garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. O mandado determina que, após ser preso, ele seja encaminhado para uma unidade prisional.

Pedro José chegou a ser preso em flagrante no dia do acidente, mas foi liberado após pagar fiança. Com a nova decisão judicial, ele passou a ser considerado foragido, já que não foi localizado até o momento.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou que realiza diligências para cumprir a ordem de prisão.

Leia mais

Cai para cinco número de desaparecidos em naufrágio de lancha no Encontro das Águas

Sobreviventes e familiares das vítimas do naufrágio recebem atendimento psicológico