Foragidos

Cliverson Lopes e Vinicius Aguiar são investigados por roubo, restrição de liberdade e associação criminosa.

Boca do Acre (AM) – Cliverson Oliveira Lopes, 35, e Vinicius da Silva Oliveira Aguiar, 27, são procurados por envolvimento no roubo de R$ 500 mil de uma farmácia no município de Boca do Acre, a 1.028 quilômetros de Manaus. Eles também são investigados por restrição de liberdade e associação criminosa.

A divulgação das imagens foi feita pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boca do Acre, em ação conjunta com a Polícia Civil do Acre.

De acordo com o delegado Gustavo Kallil, o crime ocorreu no dia 18 de setembro de 2023, quando os suspeitos roubaram cerca de R$ 500 mil do estabelecimento comercial.

“Na quinta-feira (19/02), após avanço significativo nas investigações, cumprimos mandados de busca e apreensão domiciliar e veicular relacionados aos autores. Contamos com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) do Acre para garantir segurança e efetividade ao cumprimento das ordens judiciais”, afirmou o delegado.

Material apreendido

Durante as diligências, foram apreendidos um automóvel, R$ 7 mil em espécie e outros bens de interesse investigativo, incluindo documentos que irão contribuir para o aprofundamento das investigações.

Funcionário feito refém

Segundo a autoridade policial, além de roubarem o dinheiro da farmácia, os autores fizeram um funcionário refém durante a ação criminosa.

A Polícia Militar do Amazonas foi acionada e iniciou perseguição aos suspeitos, que estavam em fuga. Durante o trajeto, o veículo do grupo capotou na estrada. Os suspeitos conseguiram sair do carro e continuaram fugindo, o que resultou em confronto que causou a morte de três integrantes do grupo.

Após o ocorrido, as investigações prosseguiram até a identificação dos sobreviventes.

Disque-denúncia

A PC-AM solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Cliverson Oliveira Lopes e Vinicius da Silva Oliveira Aguiar seja repassada pelos números:

(92) 3667-7671 – 61ª DIP de Boca do Acre

197 ou (92) 3667-7575 – Polícia Civil do Amazonas

181 – Secretaria de Segurança Pública do Amazonas

A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

