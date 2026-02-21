Coari (AM) – Mais de 70 quilos de drogas foram apreendidos na noite de sexta-feira (20/02) pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) durante operação na Base Arpão 2, próxima a Coari, a 363 km de Manaus. Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas.
Droga estava escondida em tubos de PVC e latas
A abordagem ocorreu por volta das 19h na embarcação Esmeralda, que saiu de Tabatinga, a 1.108 km de Manaus, com destino à capital.
O cão policial Delta sinalizou a presença de entorpecentes no convés. Durante a vistoria, os policiais encontraram:
- Dois tubos de PVC envoltos em manta de lã de vidro industrial, contendo cerca de 84 tabletes de drogas;
- Uma caixa de papelão com cinco latas contendo entorpecentes.
Tipos e quantidade de drogas apreendidas
Ao todo, foram apreendidos:
- 65 quilos de maconha do tipo skunk;
- Cerca de 5,5 quilos de pasta base de cocaína.
A apreensão representa um impacto financeiro de mais de R$ 1,57 milhão ao crime organizado.
Prisão e encaminhamento
O homem responsável pelo transporte das drogas e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia da Base Arpão 2, onde ficarão à disposição da Justiça.
A ação integra as operações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) no combate ao tráfico de drogas na região.
Leia mais:
Operação apreende mais de 900 kg de drogas dentro de embarcação no Porto de Anori