PMAM

Mais de 70 kg de entorpecentes foram apreendidos pela PMAM em operação perto de Coari.

Publicado em 21 de fevereiro de 2026

Por EM TEMPO

Coari (AM) – Mais de 70 quilos de drogas foram apreendidos na noite de sexta-feira (20/02) pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) durante operação na Base Arpão 2, próxima a Coari, a 363 km de Manaus. Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas.

Droga estava escondida em tubos de PVC e latas

A abordagem ocorreu por volta das 19h na embarcação Esmeralda, que saiu de Tabatinga, a 1.108 km de Manaus, com destino à capital.

O cão policial Delta sinalizou a presença de entorpecentes no convés. Durante a vistoria, os policiais encontraram:

Dois tubos de PVC envoltos em manta de lã de vidro industrial, contendo cerca de 84 tabletes de drogas;

Uma caixa de papelão com cinco latas contendo entorpecentes.

Tipos e quantidade de drogas apreendidas

Ao todo, foram apreendidos:

65 quilos de maconha do tipo skunk;

Cerca de 5,5 quilos de pasta base de cocaína.

A apreensão representa um impacto financeiro de mais de R$ 1,57 milhão ao crime organizado.

Prisão e encaminhamento

O homem responsável pelo transporte das drogas e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia da Base Arpão 2, onde ficarão à disposição da Justiça.

A ação integra as operações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) no combate ao tráfico de drogas na região.

