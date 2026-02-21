Festa

Programação gratuita continua neste sábado (21/02), a partir das 19h, no Sambódromo.

Manaus (AM) – A primeira noite de Carnaboi, na sexta-feira (20/02), transformou o Sambódromo em um grande palco de exaltação à cultura amazonense e aqueceu os torcedores dos bois Caprichoso e Garantido para o início da temporada bovina. O evento integra a programação do Carnaval na Floresta 2026, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Em 2026, a abertura do Carnaboi teve caráter temático, unindo cultura e religiosidade. Com o tema “Boi-Bumbá, Brinquedo de São João”, artistas dos bois Caprichoso e Garantido dividiram o palco do Sambódromo em uma celebração da identidade cultural amazônica.

De acordo com o secretário de Cultura, Caio André, o evento é o termômetro do que o mundo verá em junho. “O Carnaboi 2026 reafirma que nossa cultura é viva e indissociável da nossa identidade. Ao trazermos o tema do ‘Brinquedo de São João’, conectamos gerações e mostramos que o bumbá é, acima de tudo, uma expressão de fé e resistência do povo amazonense. Este é o pontapé inicial de uma temporada que promete ser histórica para o nosso turismo e economia criativa”, afirmou o secretário.

A programação teve início com a apresentação dos bois de Manaus, Tira Prosa e Corre Campo, e seguiu com shows de cantores dos bois de Parintins, que animaram as galeras azul e vermelha ao longo da noite.

Um dos momentos mais aguardados foi o show principal, que reuniu itens oficiais dos bois Caprichoso e Garantido em uma apresentação especial alinhada ao tema da noite. O espetáculo contou com a participação das torcidas organizadas, grupos de dança e dos ritmistas da Marujada de Guerra, do Boi Caprichoso, e da Batucada, do Boi Garantido.

Para o amo oficial do Boi Caprichoso, Caetano Medeiros, o evento aquece os torcedores para a temporada e demonstra a garra com que a associação folclórica disputará o Festival de Parintins, em junho.“O Carnaboi é fundamental porque é nesse momento que a galera começa a se unir e a se fortalecer para enfrentar o adversário. Pelo espetáculo que apresentamos no palco, já dá para perceber que testamos surpresas e elementos que podem, sim, ser aprimorados e levados ao Bumbódromo”, destacou.

Já pelo lado vermelho, o cantor e compositor do Boi Garantido, Hellen Veras, comentou que o evento representa o pontapé inicial da temporada em Manaus.“O Carnaboi é um grande início para a festa que acontece em Parintins, o Festival de Parintins. Parabenizo o secretário de Cultura do Estado e todos os envolvidos na realização deste grande evento, que marca o começo do maior espetáculo da terra”, afirmou.

Torcedores apaixonados

A noite também foi marcada pela energia dos torcedores e pelas demonstrações de amor aos bumbás. O Sambódromo foi tomado por um mar azul e branco, além do vermelho vibrante da nação encarnada.

Torcedor do Boi Caprichoso, Lucas Fialho comentou que participar do evento já virou tradição na família.“Desde que me entendo por gente eu venho para o Carnaboi. É um evento que vale muito a pena, principalmente para valorizar a nossa cultura e o meu boi. É uma oportunidade de manter viva essa tradição”, afirmou.

Pela primeira vez no evento, o torcedor do Boi Garantido, Ítalo Lima, destacou a emoção de vivenciar o Carnaboi.“É a minha primeira vez aqui e é uma emoção indescritível. O Carnaval não é muito a minha praia, mas graças ao convite de amigos eu estou aqui. Estou adorando a energia e, com o início da temporada bovina, posso dizer que tudo começou para mim de novo”, comentou.

Segunda noite

A programação do Carnaboi continua neste sábado (21/02), no Sambódromo de Manaus, a partir das 19h. A entrada é gratuita.

Programação

19h – Boi Garanhão e Boi Brilhante

19h30 às 20h – Grupo Toada de Roda e Robson Jr.

20h às 20h30 – Luiz Carlos Kboclos e Jardel Bentes

20h30 às 21h10 – Carlos Batata e Black Marialva

21h10 às 21h50 – Paulinho Viana e Márcio do Boi

21h50 às 22h30 – Leonardo Castelo e Carlinhos do Boi

22h30 às 23h10 – Prince do Caprichoso e Edilson Santana

23h30 à 0h50 – Show principal: Boi Caprichoso e Boi Garantido

1h às 1h40 – Tony Medeiros e P.A. Chaves

1h40 às 2h20 – Patrick Araújo e Arlindo Neto

2h20 às 3h – Sebastião Jr. e Márcia Siqueira

3h às 3h30 – Mara Lima e Luanita Rangel

