Importações

Presidente dos EUA reage à decisão da Suprema Corte e eleva tributo temporário sobre importações.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (21) que elevará de 10% para 15% a tarifa temporária sobre importações de todos os países. A medida ocorre após a Suprema Corte derrubar seu programa tarifário, baseado em uma lei de emergência econômica.

Na sexta-feira (20), irritado com a decisão judicial, Trump havia ordenado tarifa imediata de 10% sobre todas as importações, além das taxas já existentes. A legislação americana permite que ele aplique uma taxa de até 15% por 150 dias, embora essa medida possa enfrentar desafios legais.

Durante esse período, o governo americano pretende trabalhar na emissão de novas tarifas “legalmente admissíveis”. Em postagem no Truth Social, Trump afirmou:

“Eu, como presidente dos Estados Unidos da América, irei, com efeito imediato, aumentar a tarifa mundial de 10% sobre países, muitos dos quais têm ‘roubado’ os EUA durante décadas, sem retaliação (até eu chegar!), para o nível totalmente permitido e legalmente testado de 15%”.

O anúncio reforça a postura firme do presidente em relação ao comércio internacional e sinaliza possíveis ajustes na política tarifária americana nas próximas semanas.

Leia mais:

Donald Trump anuncia tarifa recíproca de 10% para o Brasil