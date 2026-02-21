Acidente

Acidente ocorreu durante voo duplo na zona sul do Rio de Janeiro; vítimas morreram após resgate.

Um instrutor de asa-delta e uma turista morreram após a queda da aeronave no mar da Praia de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (21).

O acidente aconteceu por volta das 11h15, durante um voo duplo. A asa-delta caiu no mar e o Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h18 para realizar o resgate. Equipes da guarnição marítima de São Conrado e Copacabana atuaram na ocorrência, com apoio de aeronaves, motos-aquáticas e ambulância.

O piloto do equipamento, identificado como Rodolfo Pascoal Ladeira, morreu ainda no local. A passageira, a turista estadunidense Jenny Colon Rodríguez, foi socorrida em estado gravíssimo e levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros não havia divulgado a identidade das vítimas. Posteriormente, o hospital confirmou a morte da turista.

A ocorrência foi registrada na 15ª Delegacia de Polícia (Gávea). A perícia esteve no local e investiga as causas da queda da asa-delta.

Leia mais:

Turista morre ao sofrer acidente em bungee jump