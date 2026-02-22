Tragédia

Colisão contra píer na divisa entre SP e MG matou três mulheres, dois homens e uma criança de 4 anos.

Rifaina (SP) – Um grave acidente de lancha deixou seis pessoas mortas na noite de sábado (21), no Rio Grande, na divisa entre Rifaina e Sacramento. Entre as vítimas está uma criança de quatro anos.

A embarcação transportava 15 pessoas e havia saído de Franca (SP). Durante o trajeto, a lancha colidiu contra um píer localizado na margem mineira do rio.

Como aconteceu o acidente de lancha no Rio Grande

Segundo as primeiras informações, o impacto foi forte e causou o naufrágio parcial da embarcação. Moradores da região iniciaram o resgate antes da chegada das equipes de emergência.

Nove pessoas sobreviveram ao acidente.

Resgate mobilizou bombeiros e mergulhadores

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, com apoio de unidades de Sacramento e Uberaba, atuaram na ocorrência. A Guarda Civil Municipal de Rifaina também ajudou nos trabalhos.

Três sobreviventes foram levados para atendimento médico em Rifaina. Outras seis pessoas permaneceram no local e não apresentavam ferimentos aparentes.

Quem são as vítimas

As vítimas fatais são três mulheres, dois homens e uma criança de quatro anos.

Populares relataram que três corpos foram localizados rapidamente após a colisão. Os demais foram encontrados por um mergulhador amador que estava nas proximidades.

Após uma varredura completa na área do acidente, as autoridades confirmaram que não havia mais desaparecidos. As buscas foram encerradas por volta das 4h30 da madrugada.

