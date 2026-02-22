Operação

Nemesio Oseguera, chefe do Cartel Jalisco Nueva Generación, estava na lista dos mais procurados pelo México e EUA.

O narcotráfico no México sofreu um duro golpe neste domingo (22/2) com a morte de Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”, líder do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ele era um dos homens mais procurados pelo México e pelos Estados Unidos, e sua captura valia US$ 15 milhões em recompensa.

A operação militar ocorreu no município de Tapalpa, a 130 km ao sul de Guadalajara, capital do estado de Jalisco, local que sediará quatro partidas da Copa do Mundo de 2026.

Reação do crime organizado

O comando do CJNG transformou a organização em uma das mais violentas e com maior presença territorial no México. Após a morte de “El Mencho”, integrantes do cartel reagiram com bloqueios de ruas e estradas nos estados de Jalisco, Michoacán e Tamaulipas, gerando confrontos com as forças federais de segurança. Em Guanajuato, houve incêndios em farmácias e lojas.

O governador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmou que a operação provocou “confrontos na região” e que criminosos bloquearam vias e queimaram veículos para dificultar a ação das autoridades.

Alerta internacional

A embaixada dos EUA no México emitiu comunicado alertando que cidadãos norte-americanos nessas regiões deveriam buscar abrigo devido às operações de segurança e atividades criminosas relacionadas à morte do narcotraficante.

“El Mencho”, de 56 anos, era o principal líder do CJNG, que no início do ano passado foi designado pelo governo dos EUA como organização terrorista. Em 2020, a DEA colocou Oseguera na lista de fugitivos mais procurados.

A classificação como grupo terrorista permitiu que autoridades norte-americanas investigassem casos ligados ao cartel sem a necessidade de comprovar ameaça direta a cidadãos dos EUA, ampliando o combate à organização criminosa.

