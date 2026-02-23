Investigação

Chamas consumiram estrutura e reforçam alerta sobre manutenção elétrica preventiva.

Manaus (AM) – Um incêndio destruiu um flutuante localizado na região do Tarumã-Açu, zona oeste da cidade, nesta segunda-feira (23). As chamas se espalharam rapidamente, consumindo grande parte da estrutura. Imagens mostram a estrutrura tomada por fumaça e fogo.

Ninguém ficou ferido

Segundo informações preliminares, não havia pessoas no interior do flutuante quando o fogo começou. As primeiras apurações indicam que uma pane elétrica pode ter provocado as chamas.

Importância da manutenção e segurança

O Tarumã-Açu concentra diversos flutuantes usados para lazer e eventos, especialmente nos finais de semana. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

