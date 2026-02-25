Tragédia

Enchentes atingem Juiz de Fora e Ubá; Inmet alerta para nova frente fria.

Minas Gerais – O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou, na noite desta terça-feira (24), que subiu para 30 o número de mortos após as fortes chuvas que atingiram os municípios de Juiz de Fora e Ubá.

Segundo a corporação, 39 pessoas estão desaparecidas e 208 foram resgatadas com vida.

Mais de 130 militares atuam nos resgates

Ao todo, 134 militares trabalham nas operações de busca e salvamento nas áreas afetadas por enchentes e deslizamentos de terra.

As equipes seguem mobilizadas para localizar desaparecidos e prestar apoio às famílias atingidas.

Inmet alerta para nova frente fria

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que, a partir desta quarta-feira (25), uma nova frente fria pode provocar mais chuvas intensas na Zona da Mata e nas regiões Sul e Sudoeste de Minas Gerais.

Com o solo já encharcado, o instituto recomenda atenção redobrada para riscos de alagamentos, enxurradas e novos deslizamentos, principalmente em áreas vulneráveis.

As autoridades reforçam que a população deve acompanhar os alertas meteorológicos e evitar áreas de risco.

