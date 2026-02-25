março

Leilão em março oferece itens de R$ 50 a produtos de grife como bolsas Dior e calçados Gucci

A Receita Federal em São Paulo anunciou nesta quarta-feira (25) um novo leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas. O certame será eletrônico e aberto a pessoas físicas e jurídicas, marcado para o dia 13 de março.

Os interessados poderão enviar propostas das 8h do dia 9 de março até as 21h do dia 12 de março, e a etapa de lances começará às 10h do dia 13, no horário de Brasília.

Variedade de itens disponíveis

Entre os produtos ofertados estão:

Joias e pedras preciosas

Vinhos e ovos de chocolate

Smartphones, notebooks e periféricos

Relógios, perfumes e peças de vestuário

Tecidos, utensílios domésticos, livros e brinquedos

As opções mais baratas têm lance inicial de R$ 50, incluindo peças mecânicas, componentes eletrônicos e produtos médico-hospitalares. Lotes de celulares e tecidos começam em R$ 100.

O edital também oferece partes e acessórios para smartphones, itens para computadores, latas para envase de alimentos, lâmpadas, válvulas, concentrado de cobre e veículos, como motocicletas elétricas, automóveis, caminhonetes e caminhões, além de gasolina tipo A.

Itens de grife com lances a partir de R$ 2.700

Além dos produtos comuns, o leilão traz itens de luxo, incluindo:

Calçados Gucci

Jaquetas Rossignol

Bolsa Lady Dior Mini da Dior

Vestido Alessandra Rich

Pulseira Salvatore Ferragamo

Também serão ofertados smartphones como iPhone 15 Plus e iPhone 13, com lances iniciais a partir de R$ 922.

Exposição e retirada das mercadorias

Os bens poderão ser examinados presencialmente, mediante agendamento, entre 2 e 11 de março, em dias úteis, nas cidades de Araraquara, Campinas, Bauru, Guarulhos, Taubaté, São Paulo, Guarujá, Santos, Barueri, Suzano, Sorocaba, Santo André e São Bernardo do Campo.

A Receita Federal não realiza envio das mercadorias. Após a arrematação, o prazo para retirada é de 30 dias.

Produtos adquiridos por pessoas físicas não podem ser revendidos, restrição que também se aplica a determinados lotes comprados por empresas.

(*) Com informações da CNN Brasil

