Canções de Esperança

Apresentação integra turnê “Canções de Esperança” e celebra 100 anos da Igreja na América do Sul

Na noite da última quarta-feira (25), a Sala São Paulo recebeu o Coro do Tabernáculo da Praça do Templo em uma apresentação marcada por emoção e celebração. O concerto integra as comemorações pelos 100 anos da presença da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias na América do Sul, marco que será celebrado em 2026.

O repertório destacou mensagens de paz, esperança e união. Assim, reforçou características que consolidaram o grupo como referência mundial em música coral.

A apresentação reuniu autoridades e convidados especiais. Estiveram presentes o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o secretário Orlando Morando e o ex-governador de Utah e atual presidente do Coro, Mike Leavitt.

Além disso, participaram as atrizes e cantoras Myra Ruiz e Fabi Bang, conhecidas por seus papéis no espetáculo Wicked. A presença das artistas ampliou o destaque cultural da noite.

Estrutura grandiosa e reencontro histórico

O Coro é formado por cerca de 360 integrantes voluntários. Acompanhado pela Orquestra do Tabernáculo, criada em 1999 e composta por 85 músicos, o grupo mantém alto padrão artístico. Todos os participantes são membros da Igreja e passam por um rigoroso processo de seleção.

Vale lembrar que a última apresentação do grupo no Brasil ocorreu em 1981, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Portanto, este reencontro aconteceu após mais de quatro décadas de ожидação do público brasileiro.

Em declaração durante o evento, o presidente do Coro, Mike Leavitt, destacou: “Nossa missão é levar mensagens de esperança e fé por meio da música, e o Brasil tem um lugar especial nessa trajetória”.

Turnê internacional “Canções de Esperança”

A turnê internacional “Canções de Esperança” já passou pela Cidade do México, Manila (Filipinas), Flórida e Geórgia (EUA), além de Lima (Peru) e Buenos Aires (Argentina). Agora, o Brasil se torna a sexta parada do circuito, que seguirá até 2026.

Dessa forma, a iniciativa fortalece o intercâmbio cultural e amplia o alcance das mensagens musicais do grupo.

Programação especial em Manaus

Em Manaus, a celebração do centenário da Igreja na América do Sul ocorrerá no próximo sábado (28/02), na Sede da Estaca Manaus Brasil Ponta Negra.

A programação começa às 16h30, com um momento de casa aberta, visita guiada pela capela e exposição sobre a trajetória da Igreja. Em seguida, às 17h, o público acompanhará a transmissão ao vivo da apresentação do Coro e da Orquestra diretamente de São Paulo.

Tradição desde 1847

Reconhecido mundialmente, o Coro do Tabernáculo teve origem em 1847, quando pioneiros da Igreja formaram um grupo musical em Utah. Desde então, consolidou-se como um dos mais importantes conjuntos corais do mundo.

Atualmente, o grupo se apresenta em grandes palcos internacionais e mantém transmissões semanais de música e inspiração, ampliando sua influência cultural e religiosa em diferentes países.

