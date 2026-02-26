Providências

O deputado João Luiz (Republicanos) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), na manhã desta quarta-feira, durante o Grande Expediente, para pedir providências ao Ministério da Educação quanto ao investimento no ensino para estudantes que vivem no entorno da BR-319 (rodovia que liga os estados do Amazonas e Rondônia).

O parlamentar ressaltou que um grupo de pessoas, preocupado com a falta de ensino nas imediações do quilômetro 296 da rodovia federal, no trecho conhecido como “meião”, construiu a escola Águas Claras, na comunidade Jacaretinga. O local se mantém por meio de doações de caminhoneiros e de pessoas que transitam pela BR-319.

Durante o discurso, João Luiz cobrou ação do Governo Federal para construir uma escola com toda a estrutura educacional necessária para atender à população, além de levar aos estudantes daquela localidade o programa Pé-de-Meia.

“As famílias que residem em comunidades no entorno da rodovia federal desejam ter uma escola. Em cada expedição que faço, o desejo daquela população só aumenta. Prova disso é que construíram uma escola de madeira para que as crianças tenham acesso à educação”, disse.

O parlamentar ressaltou ainda a importância do ensino básico para as crianças do interior.

“Por meio da educação conseguimos dar oportunidades de dias melhores para essas crianças e somente por meio da educação conseguiremos mudar a vida dessas pessoas”, finalizou o republicano.

O estado intransitável da rodovia federal, que virou tema nacional após a expedição do biólogo e aventureiro Richard Rasmussen, que levou influenciadores para mostrar ao Brasil as condições precárias de trafegabilidade da BR-319, também foi pontuado por João Luiz. Segundo o parlamentar, as famílias precisam percorrer quilômetros da rodovia para levar os filhos à escola.

“É uma verdadeira aventura que os pais de família enfrentam para levar seus filhos à escola. Até mesmo de bicicleta eles atolam, imagine de carro”, afirmou o parlamentar.

Expedição de Carnaval

O deputado estadual João Luiz (Republicanos) realizou, durante o período de Carnaval, mais uma expedição pela BR-319. A rodovia, que completa 50 anos em 2026, acumula décadas de abandono por parte do poder público. O objetivo da iniciativa foi chamar a atenção do Governo Federal para os problemas enfrentados pela população que vive no entorno da estrada.

Ao longo de quase uma semana de expedição, o parlamentar visitou comunidades situadas às margens da rodovia, levando material informativo sobre preservação ambiental e destacando a importância da estrada para o desenvolvimento regional. A proposta é mobilizar os moradores para fortalecer o movimento em defesa do asfaltamento e da repavimentação da via.

