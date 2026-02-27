Prisão

Suspeita de 24 anos atraiu vítima para casa em Ceilândia, dopou, roubou e feriu homem de 54 anos.

Ceilândia (DF) – Uma mulher de 24 anos foi presa após dopar, roubar e torturar um homem de 54 anos que conheceu em um bar da região. O crime aconteceu na terça-feira (24) e é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a suspeita usava máscara e segurava um isqueiro quando atacou a vítima dentro da própria casa.

Suspeita confessou crime em UPA

A prisão ocorreu na manhã de quarta-feira (25), após a mulher procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No local, ela contou à equipe médica que havia cometido um homicídio e mostrou vídeos da vítima ferida.

Os profissionais acionaram a PMDF. Durante a abordagem, a suspeita apresentou fotos de um homem com ferimentos graves no rosto e no pescoço, aparentemente causados por arma branca. Ela afirmou que o crime ocorreu em sua residência.

Vítima foi localizada no hospital

Na casa da mulher, os policiais encontraram vestígios de sangue, além de um notebook e documentos que pertenciam a outra pessoa. Enquanto a suspeita era levada à delegacia, outra equipe localizou a vítima no Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

O homem relatou que foi atraído até o imóvel, onde foi dopado e teve o celular, o tênis e a blusa roubados. Ele sofreu três perfurações na cabeça, mas não corre risco de morte e já recebeu alta médica.

Outra possível vítima

As investigações apontam que o notebook e os documentos encontrados na casa pertencem a uma segunda vítima. Essa pessoa também teria sido dopada pela mulher no dia 23 de fevereiro.

A suspeita foi autuada em flagrante. O caso foi registrado inicialmente como roubo com restrição de liberdade e cárcere privado. A tipificação pode ser alterada para tentativa de latrocínio no decorrer do inquérito.

*Com informações da CNN

