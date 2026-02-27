Cuidado

Estudantes da Escola Estadual Senador Manuel Severiano Nunes, localizada na avenida João Paulo 2, nº 12, bairro Alvorada 2, Zona Centro-Oeste de Manaus, participaram, nesta sexta-feira (27), de palestra sobre saúde mental, uso equilibrado e saudável de jogos eletrônicos.

A ação educativa faz parte da campanha “Fique Esperto”, promovida pela Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas (Fenapred), presidida pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos).

Profissionais da frente parlamentar ministraram palestras sobre os riscos dos jogos on-line para a saúde mental e ofereceram orientação psicológica e social a mais de 800 estudantes de ambos os turnos de uma escola pública. Também foram distribuídos materiais informativos da campanha “Basta de Autolesão, Depressão e Suicídio”, incluindo folders, ventarolas e cartilhas sobre saúde mental.

“Levamos temas importantes para dentro das escolas como forma de alerta à nossa juventude. Os riscos aos quais muitos jovens estão expostos na internet são preocupantes, desde o vício em jogos eletrônicos até possíveis aliciamentos, como os divulgados diariamente nos veículos de comunicação. Precisamos estar sempre atentos para que nossos jovens não sejam vítimas de crimes virtuais”, ressaltou o deputado.

O parlamentar destacou ainda a importância de cuidar da saúde mental desde a infância para alcançar uma vida adulta mais saudável.

“Mais do que orientar, estivemos presentes para ouvir. Também oferecemos orientação psicológica e social, fortalecendo a rede de apoio dentro do ambiente escolar e reforçando que cuidar da saúde mental é um compromisso coletivo. Essas palestras são fundamentais para ajudar os estudantes a identificar sintomas e buscar apoio em locais especializados. Estamos aqui para orientar e prevenir que o problema atinja níveis mais graves”, finalizou.

Joley Marcílio Gomes, de 17 anos, elogiou a iniciativa da frente parlamentar de abordar um tema relevante para estudantes de escolas públicas.

“Os jogos eletrônicos podem ser perigosos, pois nunca sabemos com quem realmente estamos conversando. Este alerta feito pelos profissionais da Fenapred é de extrema importância, pois ajuda os jovens a se manterem atentos aos riscos na internet”, afirmou.

A estudante do ensino médio Fernanda Ducamo destacou que palestras como a da Fenapred podem salvar vidas, pois ajudam a conscientizar jovens que estão viciados em jogos e desconhecem os perigos a que estão expostos.

“O tema é importante porque evidencia os riscos aos quais nós, jovens, estamos sujeitos. Muitas vezes não imaginamos que podemos nos tornar vítimas de aliciadores. Há jovens que, além dos jogos, acabam expostos a abusos. Esses crimes podem deixar sequelas irreparáveis na vida da pessoa”, afirmou.

Campanha no Carnaval

A campanha “Ei, Te Orienta! Aliciar, Molestar e Violentar Crianças não é cultura, é crime!” também foi realizada durante o Carnaval de Manaus. Ao longo do mês de fevereiro, o deputado João Luiz (Republicanos), autor da Lei nº 7.378, de 14 de janeiro de 2025, e sua equipe estiveram nas ruas distribuindo panfletos de conscientização a foliões em blocos, bandas e festas da capital.

Durante os eventos carnavalescos, foram entregues materiais informativos e educativos de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, dando visibilidade ao tema no período festivo.

Infância Protegida

Com o objetivo de prevenir o aliciamento e abusos contra crianças e adolescentes no ambiente virtual, foi criada a Lei nº 6.454, de autoria do deputado estadual João Luiz. A legislação institui o aplicativo móvel “Infância Protegida”, que está em fase de desenvolvimento pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

(*) Com informações da assessoria