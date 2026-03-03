Proibição

Órgão determina apreensão de conservas e suspende comercialização de item irregular.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (2), a apreensão de palmitos em conserva da marca Palmito Lemos e proibiu a comercialização do produto em todo o país.

Empresa funcionava sem licença

A decisão ocorreu após inspeção da Vigilância Sanitária de Pariquera-Açu (SP), realizada em 11 de fevereiro. Segundo o órgão, a empresa operava sem licença sanitária e não comprovou condições mínimas de higiene na produção.

Com a medida, a BR Indústria de Alimentos Limitada está proibida de fabricar, distribuir, divulgar e vender os palmitos em conserva.

Produto com melatonina também é suspenso

A Anvisa também adotou providências contra a empresa Vita BE Cosméticos LTDA. O produto “Melatonina Sublingual em Gotas Sabor Maracujá” foi suspenso por conter ingrediente não avaliado para uso sublingual.

Além disso, o item apresentava alegações não aprovadas pela agência, como regulação do sono e prevenção de insônia.

A Anvisa reforça que produtos irregulares podem representar riscos à saúde e orienta consumidores a verificarem sempre a regularização antes da compra.

