Líder indígena quer fortalecer a pauta dos povos originários no Congresso Nacional.

Manaus (AM) – A líder indígena Vanda Witoto oficializou, nesta quarta-feira (4), sua filiação ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em Manaus, e afirmou que a decisão tem como objetivo fortalecer a pauta indígena no Congresso Nacional. O ato ocorreu na sede estadual do partido, no bairro Parque 10, zona Centro-Sul da capital.

Durante o evento, Vanda destacou que o momento é estratégico para o movimento indígena no Amazonas. Segundo ela, o estado, que possui a maior população indígena do país, precisa eleger, pela primeira vez, uma deputada federal indígena.

“Esse é um momento muito importante para o movimento indígena e para o estado do Amazonas. Já passou da hora de termos uma voz no Congresso para defender os direitos dos povos indígenas, da natureza e do povo amazonense”, afirmou.

A líder ressaltou que a decisão foi construída com diálogo político, especialmente com o senador Eduardo Braga, e faz parte de uma estratégia mais ampla. Vanda explicou que a filiação ao MDB também está inserida em um contexto nacional, alinhado à defesa da democracia e à formação de uma frente ampla em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Não é apenas uma estratégia ideológica, mas também pragmática. Precisamos fortalecer essa frente em prol do Amazonas e dos povos indígenas”, disse.

Vanda Witoto relembrou sua trajetória eleitoral. Em 2022, disputou uma vaga na Câmara Federal e obteve quase 26 mil votos, resultado histórico para uma candidatura indígena no estado. Em 2024, concorreu ao cargo de vereadora e foi a segunda mulher mais votada, com quase 9 mil votos, mas não se elegeu devido ao coeficiente eleitoral. Segundo ela, esse foi um dos principais desafios enfrentados nas candidaturas anteriores.

Com a filiação ao MDB, Vanda afirma que espera superar essa barreira partidária e viabilizar a eleição em 2026. “O povo amazonense merece representantes à altura do nosso estado. Estamos com o coração cheio de ânimo para essa caminhada”, concluiu.

