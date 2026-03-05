Falha no freio

Incêndio ocorreu próximo a Presidente Figueiredo; motorista não ficou ferido e fumaça chamou atenção de quem passava pela rodovia.

Manaus (AM) – Um caminhão-tanque que transportava cerca de 50 mil litros de combustível pegou fogo enquanto trafegava pela rodovia BR-174, nas proximidades do município de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. O caso ocorreu nesta quinta-feira (5). Apesar da gravidade do incêndio, ninguém ficou ferido.

Vídeo mostra caminhão em chamas na rodovia

Um motorista que passava pelo local registrou o momento em que o veículo estava em chamas. As imagens mostram o caminhão ainda em movimento, liberando uma grande nuvem de fumaça preta que se espalha pela rodovia.

O registro rapidamente chamou a atenção de outros condutores que trafegavam pela BR-174 no momento do incidente.

Incêndio teria começado após superaquecimento dos freios

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o incêndio ocorreu na altura do quilômetro 126 da rodovia.

A suspeita inicial é de que o fogo tenha começado após o superaquecimento do sistema de freios do caminhão. O problema teria provocado o estouro de dois pneus, o que acabou iniciando o incêndio.

As causas exatas do incidente ainda devem ser apuradas.

VEJA VÍDEO

