defesa civil

Prefeitura alerta população sobre alagamentos e deslizamentos em zonas vulneráveis da cidade

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), vinculada à Semseg, informa que a cidade está em alerta severo para risco de deslizamentos de terra e alagamentos nesta sexta-feira (6).

De acordo com as estações meteorológicas da Prefeitura, os maiores volumes de chuva nas últimas 12 horas foram registrados em:

Lagoa Azul (zona Norte) – 73,4 mm

– 73,4 mm Ponta Negra (zona Oeste) – 37,8 mm

– 37,8 mm Compensa (zona Oeste) – 28,4 mm

– 28,4 mm Parque 10 de Novembro (zona Centro-Sul) – 20 mm

População deve redobrar atenção

Conforme os alertas, a população deve redobrar atenção, principalmente nas zonas Norte e Oeste, onde há maior risco de alagamentos e deslizamentos. Já nas zonas Centro-Sul e Sul, o alerta é para possibilidade de alagamentos em áreas vulneráveis.

Os avisos foram encaminhados diretamente para os celulares dos moradores por meio do sistema Defesa Civil Alerta (DCA), uma ferramenta integrada entre as Defesas Civis do município, do Estado e da União.

Orientações em caso de emergência

Em caso de emergência, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil pelos números:

199 (ligação gratuita)

(ligação gratuita) (92) 98802-3547 (WhatsApp)

Além disso, a Defesa Civil reforça que os moradores devem:

Evitar se abrigar sob árvores durante descargas elétricas

Manter distância de postes e fiações

Redobrar atenção ao trafegar em áreas com histórico de alagamentos

Leia mais: