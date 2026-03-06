País e Mundo

Segundo o Exército israelense, complexo se estendia sob diversas ruas em Teerã, tendo diversos pontos de entrada na superfície

As Forças de Defesa de Israel divulgaram um vídeo com uma simulação em 3D que mostra como seria um bunker militar subterrâneo atribuído ao líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Segundo informações divulgadas pelos militares israelenses, o local teria sido alvo de ataques no início do conflito envolvendo Israel e forças aliadas dos Estados Unidos.

Complexo subterrâneo estaria sob ruas de Teerã

De acordo com o Exército de Israel, o bunker estaria localizado sob diversas ruas da capital iraniana, Teerã. O complexo teria vários acessos na superfície e estrutura suficiente para abrigar membros da liderança política e militar do país.

Segundo os militares, o espaço também possuía salas destinadas a reuniões estratégicas da cúpula iraniana, funcionando como um centro de comando subterrâneo.

Ataque ocorreu após trabalho de inteligência

Israel afirmou que a localização do bunker foi identificada após um longo processo de coleta e análise de informações conduzido pela Diretoria de Inteligência das Forças Armadas.

Em comunicado, o Exército informou que a estrutura foi atingida depois de investigações detalhadas que apontaram o uso do local por autoridades iranianas de alto escalão.

Cerca de 50 caças participaram da operação

Segundo informações divulgadas pelas forças israelenses e citadas pela agência Reuters, aproximadamente 50 caças da Força Aérea de Israel participaram da ofensiva contra o complexo subterrâneo.

As autoridades militares afirmaram que o bunker ainda estaria em operação no momento do ataque, sendo utilizado por integrantes do alto escalão do governo iraniano.

*Com informações da CNN

