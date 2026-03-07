Corretores

Terceira edição do Engeco Summit traz o jornalista Raul Juste Lores para discutir tendências de arquitetura e novos lançamentos de alto padrão

O cenário urbanístico das metrópoles contemporâneas e as novas demandas do morar em alto padrão serão o centro das atenções na próxima segunda-feira (9). A Engeco, construtora referência no segmento premium na região Norte, realiza a terceira edição do Engeco Summit. O evento, consolidado no calendário do setor, reunirá centenas de corretores de imóveis no Teatro Manauara para uma imersão em conhecimento e estratégia de mercado.

O grande destaque deste ano é a presença de Raul Juste Lores, jornalista, pesquisador e autor do best-seller “São Paulo nas Alturas”. Reconhecido nacionalmente por sua análise crítica e propositiva sobre como as cidades podem ser mais humanas e eficientes, Lores chega a Manaus para palestrar sobre “Arquitetura, Urbanismo e o Futuro das Cidades”. Sua participação visa elevar o debate técnico entre os profissionais que conectam os clientes aos novos projetos da capital amazonense.

Para a Engeco, o Summit é mais do que uma convenção de vendas; é um investimento na qualificação do ecossistema imobiliário local. Ao trazer nomes de peso do cenário nacional, a empresa busca alinhar as tendências globais de ocupação urbana com as particularidades da Amazônia. O objetivo é que o corretor atue como um consultor especializado, compreendendo o impacto da arquitetura no valorização do imóvel e na qualidade de vida do morador.

Durante o encontro, os diretores da construtora apresentarão um balanço dos resultados alcançados e as projeções para o novo ciclo. Maury Guerreiro, sócio-diretor da Engeco, destaca a importância desse alinhamento. “Nosso compromisso com Manaus vai além da entrega de chaves; buscamos transformar a estética e a funcionalidade do tecido urbano. O Engeco Summit é o momento em que compartilhamos essa visão com nossos maiores parceiros, os corretores”, afirma Guerreiro.

A programação também reserva espaço para o reconhecimento. O evento premiará os profissionais que se destacaram no desempenho de vendas ao longo de 2025. Essa valorização estreita os laços com os corretores que atuam na ponta do mercado de luxo, um setor que exige atendimento personalizado e profundo conhecimento técnico.

Além da palestra de Raul Juste Lores, a Engeco aproveitará o palco do Teatro Manauara para revelar detalhes de seus próximos lançamentos. A construtora é conhecida por antecipar conceitos arquitetônicos que priorizam o design autoral e a integração com o entorno, elementos que se tornaram diferenciais competitivos no mercado de alto padrão de Manaus.

Porfírio Saldanha, também sócio-diretor da Engeco, ressalta que a escolha do palestrante reflete o amadurecimento do mercado local. “Trazer o Raul para conversar com nossos parceiros é uma forma de provocar uma reflexão sobre a cidade que queremos construir. Queremos que o corretor entenda não apenas a planta do imóvel, mas o valor de um urbanismo bem planejado e como isso reflete no futuro do investimento de nossos clientes”, explica Saldanha.

O Engeco Summit acontece em um momento estratégico, onde o mercado imobiliário da região Norte demonstra resiliência e busca por diferenciação. Com o aumento da exigência do público por projetos que unam sustentabilidade, tecnologia e estética, a capacitação promovida pelo evento se torna um ativo essencial para os profissionais da área.

(*) Com informações da assessoria