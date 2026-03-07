Tadeu Garcia

O compositor do boi-bumbá Garantido, Tadeu Garcia, morreu neste sábado (7), após enfrentar um câncer agressivo. O artista estava em São Paulo para tratamento da doença, que estava em estágio avançado.

O Boi Garantido, representado pelo presidente Fred Goes e pelo vice-presidente Marialvo Brandão, publicou uma nota de pesar nas redes sociais. “Dono de uma sensibilidade única e de um talento extraordinário, ao longo das décadas, compôs toadas que ultrapassaram o tempo e se tornaram verdadeiros hinos da nação vermelha e branca. Suas obras carregam poesia, força e identidade, traduzindo em versos e melodias o orgulho, a paixão e a tradição do nosso povo, e ecoam na memória afetiva de todos que vivem e sentem o Boi da Baixa da Xanda”, diz trecho do comunicado.

Itens do boi Garantido também se manifestaram. Israel Paulain descreveu Tadeu como um poeta brilhante e que levou para a arena sentimentos, histórias e muito amor. “Suas toadas se eternizarão, emocionando corações de todas as gerações”, postou o apresentador.

Nas composições, Tadeu exaltava o item evolução, para qual escreveu mais de 15 toadas, dentre as centenas de obras dedicadas ao boi do coração na testa. Algumas são Marca da Ausência (1997), Luzes Rubras (2001), Alma de Guerreiro (2002), Canto do Sonho-Fantasia (2009), entre outras.

Tadeu também lançou o livro “As Lendas e Tradições do Folclore de Parintins”, com relatos sobre a cultura amazônica, especialmente sobre o Festival Folclórico de Parintins. O lançamento aconteceu no ano passado.

Natural de Parintins e cria da Baixa da Xanda, Tadeu Garcia é eternizado carinhosamente como “Mestre das Evoluções”. Ele dedicou sua vida à arte, à cultura popular paritinense e ao amor incondicional pelo Boi do Povão.