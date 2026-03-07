Decisão

Cebolinha, Samuel Lino e Luiz Araújo podem ganhar mais oportunidade

Novo treinador do Flamengo, Leonardo Jardim fará sua estreia contra o Fluminense na final do Carioca. Com menos de uma semana de trabalho, o português já assumiu que as ideias de Filipe Luís seguirão vivas, mas que começará a dar sua identidade ao time.

E essa mudança, ainda que tímida num primeiro momento, pode ser benéfica para alguns jogadores. Isso porque, com a diferença de estilos, alguns nomes podem ganhar força sob o novo comando.

“O treinador tem suas ideias, mas a principal virtude é rentabilizar seus ativos. Tive trabalhos com jogadores de transição, mas preciso aproveitar as características dos jogadores. Aqui tenho jogadores de posse, mas também jogadores agressivos. O jogo de futebol não é só uma característica. Não vamos alterar neste momento porque já temos algo formado. Minha mensagem eu passei para os jogadores. Conheço o Flamengo bem porque jogamos ano passado o mesmo campeonato. Sei das qualidades e virtudes que o time tem. Com certeza, o treinador não vai trocar o DNA da equipe. Vai tentar colocar seu cunho pessoal em algumas situações, mas com certeza vamos aproveitar muito do trabalho do Luís. Era um dos treinadores brasileiros que eu tinha uma boa relação, a gente trocava algumas ideias. Meu objetivo é dar continuidade e dar meu cunho pessoal, o que é normal”, declarou Jardim em sua coletiva de apresentação.

A forma de jogar do time de Jardim se opõe ao de Filipe Luís, que buscava ter mais a posse e propor o jogo, enquanto seu sucessor busca mais verticalidade e velocidade pelos lados. Diante disso, os pontas Cebolinha, Samuel Lino e Luiz Araújo podem ganhar mais oportunidade. Luiz, inclusive, já foi alvo do Cruzeiro em 2025, quando era comandado pelo português.

Além deles, a mudança acirra a disputa nas laterais. Atualmente, Varela e Alex Sandro são os donos da posição, mas Ayrton Lucas e Emerson Royal, que se destacam pela velocidade em campo, podem ser mais acionados nos jogos do Flamengo.

Ainda, vale destacar que o Rubro-Negro terá Bruno Henrique, Pulgar, Léo Pereira e Jorginho de volta no clássico decisivo pelo Carioca. Os jogadores foram poupados da partida contra o Madureira por conta do desgaste físico das partidas anteriores.

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (8), às 18h, no Maracanã. A taça será decidida em jogo único.

(*) Com informações do Lance