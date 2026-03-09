Palestra

O crescimento de 12% no transporte de cabotagem no Brasil entre os primeiros semestres de 2024 e de 2025, é um dos temas da palestra “A importância da cabotagem para a região Amazônica – números e fatos”, que faz parte da programação do Congresso Internacional de Transporte e Logística, evento que acontece durante a TranspoAmazônia 2026 – III Feira e Congresso Internacional de Transporte e Logística, nos dias 27 a 29 de maio, em Manaus.

Ministrada pelo diretor-executivo da Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem (Abac), Luís Fernando Resano, a apresentação irá destacar que o aumento no volume de cargas neste período (de 730 mil contêineres para 820 mil) também representa uma redução de até 30% nos custos em comparação com o transporte rodoviário, além de emitir quatro vezes menos gás carbônico por tonelada transportada.

Segundo Resano, a Região Norte depende diretamente da navegação para o escoamento da produção, abastecimento interno e que a adoção de políticas públicas como ‘BR do Mar’ já trouxe resultados concretos para a Amazônia.

“Com as vias fluviais sendo as estradas da região, a cabotagem é o modal de maior eficiência energética e de menor custo. O aumento do número de navios porta contêineres ampliou o atendimento na Amazônia e o número de escalas em Manaus cresceu, o que significa maior oferta de serviços”, explicou.

CONFLITOS E GEOPOLÍTICA MUNDIAL

Além de palestras, a programação do congresso inclui painéis como “Os Desafios da Logística na Amazônia”, com foco nos gargalos estruturais, custos operacionais e segurança, e “O E-commerce na Região Norte do Brasil”, sobre a expansão do comércio eletrônico e os desafios da distribuição de produtos nos estados amazônicos.

A situação geopolítica mundial, os desafios e conflitos internacionais no planeta também serão temas de destaque durante o evento com a palestra “A Geopolítica e Seus Efeitos Econômicos no Brasil”, que será ministrada pelo antropólogo e consultor empresarial Luiz Almeida Marins Filho, conhecido como Professor Marins.

Doutor em Antropologia pela Macquarie University, com pós-doutorado em Macroeconomia em Londres, Marins é fundador da Anthropos Consulting e autor de mais de 30 livros. Ele analisará como conflitos internacionais, disputas comerciais e mudanças nos blocos econômicos impactam diretamente investimentos, cadeias globais de suprimentos e decisões estratégicas no país.

R$ 900 MILHÕES

Promovida pela Federação das Empresas de Logística, Transporte e Agenciamento de Cargas da Amazônia (Fetramaz), a TranspoAmazônia 2026 será realizada no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, com a participação de representantes de 43 países e projeta movimentar mais de R$ 900 milhões em negócios.

A TranspoAmazônia 2026 terá entre os temas centrais a segurança no transporte de cargas na região, tema defendido pelo presidente da Fetramaz e idealizador do evento, Irani Bertolini e a programação também inclui discussões sobre infraestrutura, inovação, sustentabilidade e políticas públicas voltadas à logística amazônica.

O evento contará com representantes da Confederação Nacional do Transporte (CNT), da Câmara Interamericana de Transportes (CIT), da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística) e consolidará Manaus como centro estratégico do debate logístico nacional e internacional.

(*) Com informações da assessoria