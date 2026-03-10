O número de casos confirmados de Mpox no Brasil subiu para 140 desde o início de 2026. Apesar do avanço, não houve registro de mortes decorrentes da doença no período.

Além disso, o país soma 539 casos suspeitos e 9 prováveis, segundo dados do Ministério da Saúde, atualizados nesta segunda-feira (9).

Distribuição dos casos ao longo do ano

Os números mostram uma variação mensal nas confirmações da doença.

Em janeiro, o total de casos confirmados e prováveis foi de 68. Já em fevereiro, o número chegou a 70. Em março, até o momento, foram registrados 11 casos.

Estados com mais registros

Entre os estados brasileiros, São Paulo lidera o número de ocorrências, com 93 casos confirmados.

Em seguida aparecem:

  • Rio de Janeiro, com 18 casos
  • Rondônia, com 11 casos

O que é Mpox

A Mpox é uma doença do mesmo gênero da varíola humana, mas geralmente menos letal. Trata-se de uma doença zoonótica viral em que a transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com pessoas infectadas pelo Mpox vírus, materiais contaminados com o vírus, ou animais silvestres infectados.

Sintomas da Mpox

Os sinais e sintomas, em geral, incluem:

  • erupção cutânea ou lesões de pele
  • linfonodos inchados (ínguas)
  • febre
  • dor de cabeça
  • dores no corpo
  • calafrio
  • fraqueza

Orientação das autoridades de saúde

Pessoas com sintomas compatíveis devem procurar uma unidade de saúde para avaliação. Recomenda-se evitar o contato próximo com outras pessoas.

