O número de casos confirmados de Mpox no Brasil subiu para 140 desde o início de 2026. Apesar do avanço, não houve registro de mortes decorrentes da doença no período.
Além disso, o país soma 539 casos suspeitos e 9 prováveis, segundo dados do Ministério da Saúde, atualizados nesta segunda-feira (9).
Distribuição dos casos ao longo do ano
Os números mostram uma variação mensal nas confirmações da doença.
Em janeiro, o total de casos confirmados e prováveis foi de 68. Já em fevereiro, o número chegou a 70. Em março, até o momento, foram registrados 11 casos.
Estados com mais registros
Entre os estados brasileiros, São Paulo lidera o número de ocorrências, com 93 casos confirmados.
Em seguida aparecem:
- Rio de Janeiro, com 18 casos
- Rondônia, com 11 casos
O que é Mpox
A Mpox é uma doença do mesmo gênero da varíola humana, mas geralmente menos letal. Trata-se de uma doença zoonótica viral em que a transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com pessoas infectadas pelo Mpox vírus, materiais contaminados com o vírus, ou animais silvestres infectados.
Sintomas da Mpox
Os sinais e sintomas, em geral, incluem:
- erupção cutânea ou lesões de pele
- linfonodos inchados (ínguas)
- febre
- dor de cabeça
- dores no corpo
- calafrio
- fraqueza
Orientação das autoridades de saúde
Pessoas com sintomas compatíveis devem procurar uma unidade de saúde para avaliação. Recomenda-se evitar o contato próximo com outras pessoas.
