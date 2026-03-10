saúde

Dados do Ministério da Saúde mostram aumento de casos confirmados de Mpox no país

O número de casos confirmados de Mpox no Brasil subiu para 140 desde o início de 2026. Apesar do avanço, não houve registro de mortes decorrentes da doença no período.

Além disso, o país soma 539 casos suspeitos e 9 prováveis, segundo dados do Ministério da Saúde, atualizados nesta segunda-feira (9).

Distribuição dos casos ao longo do ano

Os números mostram uma variação mensal nas confirmações da doença.

Em janeiro, o total de casos confirmados e prováveis foi de 68. Já em fevereiro, o número chegou a 70. Em março, até o momento, foram registrados 11 casos.

Estados com mais registros

Entre os estados brasileiros, São Paulo lidera o número de ocorrências, com 93 casos confirmados.

Em seguida aparecem:

Rio de Janeiro , com 18 casos

, com Rondônia, com 11 casos

O que é Mpox

A Mpox é uma doença do mesmo gênero da varíola humana, mas geralmente menos letal. Trata-se de uma doença zoonótica viral em que a transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com pessoas infectadas pelo Mpox vírus, materiais contaminados com o vírus, ou animais silvestres infectados.

Sintomas da Mpox

Os sinais e sintomas, em geral, incluem:

erupção cutânea ou lesões de pele

linfonodos inchados (ínguas)

febre

dor de cabeça

dores no corpo

calafrio

fraqueza

Orientação das autoridades de saúde

Pessoas com sintomas compatíveis devem procurar uma unidade de saúde para avaliação. Recomenda-se evitar o contato próximo com outras pessoas.

