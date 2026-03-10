Edição 2026

Suframa inicia por Boa Vista Jornada de Integração Regional

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) inicia, nos dias 25 e 26 de março, em Boa Vista, a edição 2026 da Jornada de Integração Regional e Interiorização do Desenvolvimento, iniciativa voltada a ampliar o acesso de empresas, empreendedores e instituições de pesquisa às oportunidades de investimento, incentivos fiscais e recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) disponíveis na área de atuação da Autarquia: Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia e Amapá.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link: https://doity.com.br/jornadaintegracaororaima2026

A programação terá início às 9h, na Universidade Federal de Roraima (UFRR), reunindo representantes do setor produtivo, instituições de ensino e pesquisa, empreendedores, estudantes e gestores públicos interessados em conhecer os mecanismos de incentivo administrados pela Suframa.

Durante a manhã, serão apresentados um panorama de resultados recentes da Autarquia e ações voltadas ao desenvolvimento regional. A agenda inclui ainda palestra sobre incentivos fiscais da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e apresentação de soluções de crédito do Banco da Amazônia (Basa), além de mesa-redonda com representantes do Idesam, CITS e Fundação Mathias Machline sobre os programas prioritários de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).

No período da tarde, das 14h às 15h30, será realizada oficina técnica com orientações práticas sobre a política de PD&I da Suframa, na UFRR. Paralelamente, no auditório do IEL, ocorrerão oficinas sobre incentivos fiscais administrados pela Autarquia, procedimentos de cadastro, compra nacional e importação incentivada, além de orientações para apresentação de projetos baseados no uso de matéria-prima regional na Amazônia Ocidental.

No segundo dia (26), a programação inclui apresentações de projetos no formato “Pitch Day”, com participação de startups interessadas em apresentar propostas para captação de recursos no âmbito dos programas prioritários de Bioeconomia, Indústria 4.0, Modernização Industrial e Formação de Recursos Humanos.

De acordo com o superintendente-adjunto Executivo da Suframa, Luiz Frederico Aguiar, a edição deste ano reforça o caráter prático das atividades. “Para 2026 estamos programando oficinas com abordagem mais pragmática, para que as informações repassadas aos participantes possam ser aplicadas de forma direta por empresas, pesquisadores e empreendedores interessados nas políticas administradas pela Suframa”, afirmou.

Para o superintendente Bosco Saraiva, a Jornada é uma oportunidade de ampliar o acesso às políticas de desenvolvimento regional. “A proposta é aproximar empresas, pesquisadores e empreendedores dos instrumentos de incentivo e dos recursos destinados à inovação, fortalecendo a participação dos estados da área de atuação da Suframa nas políticas de PD&I”, destacou.

Calendário

Criado em 2023, as Jornadas fazem parte do Plano de Integração Regional e Interiorização do Desenvolvimento (PIRD) e buscam fortalecer a integração regional, ampliar o diálogo com instituições locais e contribuir para a melhoria do ambiente de negócios nos estados que compõem a área de atuação da Suframa: Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia e Amapá.

Após Boa Vista, a programação da Jornada segue para Tabatinga (AM), no dia 8 de abril, seguida de Guajará-Mirim (RO), no dia 30 de abril. Nos dias 12 e 13 de maio, será a vez de Cruzeiro do Sul (AC), finalizando a agenda de 2026 em Macapá, nos dias 10 e 11 de junho.